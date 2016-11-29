Інвестор з Лондона купив український банк
Міжнародний інвестор Стефан Пол Пінтер (м. Лондон), що спеціалізується на інвестиціях у ринки, завершив операцію з придбання 100% акцій «Комерційного індустріального банку».
Про це УНІАН повідомила прес-служба банку.
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Як наголошується в повідомленні, новий власник має намір розвивати можливості банку з обслуговування підприємств малого і середнього бізнесу та підприємців в Україні і впроваджувати сучасні банківські продукти для прискорення розвитку економіки країни. Також особливу увагу буде приділяти підвищенню ефективності та прибутковості діяльності банку.
«У мене оптимістичний погляд на перспективи зростання економіки України в найближчі роки, - наводяться слова Пінтера в повідомленні. - На мій погляд, двигуном динамічного зростання в Україні буде підприємництво. Середні і малі підприємства можуть залучити значний невикористаний людський капітал в Україні, а також скористатися перевагами і можливостями міжнародної торгівлі з країнами Європейського Союзу та іншими країнами-сусідами».
Довідка УНІАН. «Комерційний індустріальний банк» працює на ринку України з 1993 року і на 1 жовтня займав 87-ме місце серед 100 працюючих у країні банків за обсягом активів.
Стефан Пол Пінтер є засновником і виконавчим директором GML Capital LLP - приватної інвестиційно-банківської та керуючої компанії з головним офісом у Лондоні, Великобританія. GML Capital LLP заснована у 1983 році, спеціалізується на інвестуванні на ринках, що розвиваються, і має досвід роботи в Україні з 1993 року.