В Україні зменшилася реальна зарплата

Реальна заробітна плата в жовтні 2016 року була нижчою від показника минулого місяця на 3%, сказано в повідомленні Державної служби статистики України.

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При цьому порівняно з жовтнем 2015 року реальна заробітна плата зросла на 6,2%.

Середня номінальна заробітна плата штатного працівника в Україні в жовтні знизився на 0,2% порівняно з вереснем і становила 5350 грн. Дане значення в 3,7 раза вище від рівня мінімальної заробітної плати в Україні, яка становить 1450 грн.

У Держстаті зазначили, що порівняно з жовтнем 2015 року середня номінальна зарплата зросла на 18,1%.

Найвищі середні зарплати в жовтні зафіксовано на авіаційному транспорті – 27,2 тис. грн, у фінансовій, страховій діяльності – 10,5 тис. грн і в сфері телекомунікацій – 9,6 тис. грн.

Найменший рівень середньої зарплати в жовтні був відзначений у сфері поштової та кур'єрської діяльності – 3,1 тис. грн, освіти – 3,7 тис. грн, охорони здоров'я - 3,5 тис. грн.

Дані розраховані без урахування тимчасово окупованій Росією території Криму та частині зони АТО.

Як повідомляв УНІАН, середня заробітна плата штатного працівника в Україні в 2015 році зросла на 30%, а реальна – зменшилася на 10% порівняно з 2014 роком.