НБУ сьогодні купив у банків майже $13 мільйонів

Національний банк України на валютному аукціоні сьогодні, 29 листопада, купив у банків 12,8 млн дол.

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Як повідомляється на сайті НБУ, середньозважений курс аукціону становив 25,60 грн/дол., а загальний обсяг прийнятих заявок на участь у торгах – 13,4 млн дол.

За інформацією дилерів комерційних банків, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку на 14:30 встановилися на рівні 25,57/25,60 грн/дол.

За даними НБУ, середньозважений курс гривні на міжбанку на цю годину становив 25,5983 грн/дол.