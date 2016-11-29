НБУ сьогодні купив у банків майже $13 мільйонів
17:01, 29 листопада 2016Фінанси
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Нацбанк купував валюту по курсу 25,60 грн/долл.
Ілюстрація REUTERS
Національний банк України на валютному аукціоні сьогодні, 29 листопада, купив у банків 12,8 млн дол.
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Як повідомляється на сайті НБУ, середньозважений курс аукціону становив 25,60 грн/дол., а загальний обсяг прийнятих заявок на участь у торгах – 13,4 млн дол.
За інформацією дилерів комерційних банків, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку на 14:30 встановилися на рівні 25,57/25,60 грн/дол.
За даними НБУ, середньозважений курс гривні на міжбанку на цю годину становив 25,5983 грн/дол.
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