Мінфін сьогодні не зміг позичити гроші на внутрішньому ринку

Міністерство фінансів України на щотижневому плановому аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) сьогодні, 29 листопада, не залучило коштів до державного бюджету.

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Згідно з даними на сайті міністерства, під час аукціону планувалося розміщення гривневих облігацій терміном обігу 6, 9 і 12 місяців, а також 5 років, однак інвестори не подали жодної заявки на їх придбання.

Як повідомляв УНІАН, Мінфін у четвертому кварталі поточного року планує розміщення гривневих облігацій терміном обігу 3, 6, 9 і 12 місяців, а також 2, 3 і 5 років і валютних облігацій терміном обігу від 17 до 24 місяців.