Центробанк Китаю знову зміцнив курс юаня до долара

Народний банк Китаю (НБК, Центробанк країни) в середу підвищив курс національної валюти женьміньбі (офіційна назва юаня) до американської валюти, повідомляє Росбалт.

"Регулятор зміцнив юань на 24 базисних пункту до 6,8865 за долар США. Напередодні НБК підвищив курс гривні до долара на 0,22% до 6,8889, а днем раніше - на 0,18%", - йдеться в повідомленні.

До цього експерти прогнозували зниження курсу китайської валюти до семи юанів за долар. Однак після низки заяв представників Центробанку ситуація стабілізувалася.

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"Останнім часом юань знецінився відносно до долара, разом з тим коливання більшості інших валют незначні. У довгостроковій перспективі збережеться тенденція до стабільності та зміцнення курсу женьміньбі", - зазначив раніше заступник голови НБК І Ган.

Зростання амплітуди коливань юаня до долара почався після запуску урядом КНР реформи механізму формування обмінного курсу юаня до долара. В серпні 2015 року китайський ЦБ оголосив про рішення "оптимізувати методику розрахунку" валютного курсу в бік підвищення ролі ринкових факторів з урахуванням позитивного сальдо у зовнішній торгівлі КНР, а також міцних позицій юаня відносно до валют інших країн.

Коливання біржового курсу по відношенню до офіційного паритетним курсом, що встановлюється Народним банком, не повинні перевищувати 2%.