Нацбанк намагається відсудити у Бахматюка та Жеваго понад 6 мільярдів

Національний банк України намагається через суд стягнути борги за договорами поруки власника банків "Фінансова ініціатива" та "ВіЕйБі" Олега Бахматюка - на 4,8 мільярда гривень і власника банку "Фінанси і Кредит" Костянтина Жеваго на 1,5 мільярда гривень.

Про це повідомляється на сторінці регулятора у соцмережі Facebook з посиланням на слова директора департаменту управління ризиками НБУ Ігоря Будника.

Будник нагадав, що в 2014 - початку 2015 року регулятор надавав рефінансування банкам, приймаючи в якості забезпечення порука їх кінцевих власників.

Він зазначив, що в "дисфункціональній" судовій системі постійно знаходяться "напівлегальні" методи затягування процесу, а спрогнозувати рішення суду у таких справах практично неможливо.

Зокрема, за його словами, суд зобов'язав державну виконавчу службу накласти арешт на майно Бахматюка, проте незабаром один з керівників державної виконавчої служби скасував постанову про накладення арешту, що змушує НБУ знову звертатися до суду.

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"Наведені приклади показують, наскільки гостро в Україні постає питання правосуддя, захисту прав кредиторів та необхідності реформування судової та виконавчої системи", - зазначив Будник.

Як повідомляв УНІАН, заборгованість неплатоспроможних банків перед Національним банком України за кредитами рефінансування в жовтні скоротилася на 560 мільйонів гривень, або на 1,1%, - до 52,44 мільярда гривень.

Раніше Нацбанк озвучив плани спільно з Фондом гарантування вкладів фізосіб (завдяки реалізації застав під кредити в неплатоспроможних банках) у поточному році повернути близько 12,8 мільярда гривень виданого раніше рефінансування.

В процесі очищення банківської системи Нацбанк за 2014 і 2015 роки визнав неплатоспроможними 63 банки, які передані в управління Фонду гарантування вкладів. З початку цього року НБУ вирішив вивести з ринку ще 16 фінустанов.