Гривня повертає втрачені позиції: на міжбанку 25,57 за долар

У середу, 30 листопада, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до середини торгів встановилися на рівні 25,55/25,57 гривні/долар, УНІАН повідомив ділер комерційного банку.

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За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні відносно євро встановилися на рівні 27,18/27,20 гривні/євро, відносно російського рубля – на рівні 0,3936/0,3946 гривні/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 12:30 встановився на рівні 25,5644 гривні/долар, учасники ринку станом на цю годину уклали 198 угод на суму 102,02 мільйона доларів.