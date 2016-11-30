Вартість нафти Brent пробила позначку в $50

Нафтові ф'ючерси на торгах у середу зростають більш ніж на 7%, бочка сорту Brent пробила психологічно важливу позначку в 50 доларів, повідомляє Прайм.

"Станом на 13:15 за Києвом лютневі ф'ючерси на північноморську нафтову суміш марки Brent зросли на 6,61% - до 50,48 долара за барель - тим самим вперше з 28 жовтня вони перевищили психологічну позначку в 50 доларів", - йдеться в повідомленні.

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Січневі ф'ючерси на нафту WTI піднімалися на 5,33%, до 47,62 долара за барель.

Сьогодні, 30 листопада, у Відні має відбутися зустріч країн-експортерів нафти, які входять в ОПЕК з питання заморозки рівня видобутку. Напередодні її міністр енергетики, промисловості і мінеральних ресурсів Саудівської Аравії Халід аль-Фаліх заявив, що налаштований оптимістично щодо угоди картелю.

У вересні на неформальній зустрічі в Алжирі картель вже погоджував обмеження видобутку в діапазоні 32,5-33 мільйони барелів на добу, але за конкретними лімітами для кожної з країн, що входять до ОПЕК, наразі домовленостей немає.