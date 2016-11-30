Гройсман розповів, на скільки зростуть соцстандарти з 1 грудня

Зростання соціальних стандартів, задеклароване урядом, в 2016 році становитиме 16,1%, повідомив у ході засідання уряду прем'єр-міністр України Володимир Гройсман.

"Завтра розпочинається останній місяць 2016 року. Я хотів би, щоб цей місяць і цей рік увійшов в історію нашої країни як місяць і рік економічного росту, період, коли все погане залишилося позаду. І нам важливо, щоб люди це відчували, щоб ми говорили про те, що змінюється якість життя, - сказав Гройсман. - Нагадаю, з 1 травня відбулося підвищення стандартів мінімум на 5%, а з завтрашнього дня, з 1 грудня - ще на більш ніж 10%. В цілому зростання соцстандартів склав 16,1%. З 1 грудня підвищується мінімальна зарплата, мінімальна пенсія та посадові оклади. З 1 грудня 2016 року мінімальна зарплата складе 1600 гривень. а з 1 січня 2017 року вона буде подвоєна - до 3200 грн. Посадовий оклад з 1 грудня буде 1335 гривень, а з 1 січня 2017 року становитиме 1600 гривень".

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Гройсман підкреслив, що зарплати вчителів з 1 грудня підвищуються на 260-450 гривень, а з 1 січня 2017 року - на 50% до факту 2016 року. Зростуть і зарплати медиків - в середньому на 246-363 гривні в залежності від посади і кваліфікації, і потім на близько 30% з січня 2017 року.

"Мінімальна пенсія зросте приблизно на 117 гривень з грудня", - повідомив Гройсман, додавши, що зростуть пенсії по втраті годувальника, пенсії шахтарям, пенсії по інвалідності.

"Ми вважаємо, що це перші кроки,які дозволять змінювати якість життя. Наше завдання - розвивати економіку, і все, що заробили, віддавати людям", - підкреслив Гройсман.

За словами прем'єра, з 1-го грудня цього зростання в середньому для працездатних осіб це зростання становитиме 150 гривень, для дітей віком від 6-ти до 18-ти – 158 гривень, для людей, які втратили працездатність, – 117 грн. З 1 грудня зарплата становитиме 1600 гривень. Зараз вона дорівнює 1450 гривень.

Як повідомив УНІАН, раніше президент України Петро Порошенко поставив стратегічне завдання уряду - перейти від політики "затягування поясів" до політики зростання добробуту громадян.