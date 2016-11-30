Наслідки скандалу в Держрезерві: голову агентства вирішили не звільняти – обмежилися доганою

Відповідне рішення було прийнято на засіданні уряду в середу.

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«Я б подякував Держагентству з питань державної служби за розслідування, але, враховуючи зимовий час і необхідність проведення відповідальних робіт, я б запропонував обмежитися сьогодні доганою, а не звільненням або відстороненням його від роботи», - сказав міністр економічного розвитку і торгівлі Степан Кубів, представляючи проект постанови.

У свою чергу, прем'єр-міністр Володимир Гройсман зазначив, що якщо ситуація не зміниться, уряд прийме кадрове рішення.

«Приймається, але потрібно внести доповнення під стенограму окремим пунктом - якщо ситуація на підприємстві не зміниться, то уряд прийме кадрове рішення», - наголосив прем'єр.

Як повідомляв УНІАН, 31 жовтня співробітники Служби безпеки і Генеральної прокуратури провели обшуки в Державному агентстві резерву України в рамках розслідування кримінального провадження за фактом завдання державі 257 млн грн збитків при закупівлі дизельного палива.

У ГПУ повідомили, що проводять досудове розслідування у кримінальному провадженню щодо можливих неправомірних дій з боку посадових осіб Держрезерву, які завдали збитків державі в особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 (заволодіння за попередньою змовою групою осіб чужим майном в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем) Кримінального кодексу України.

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що посадовці Держрезерву, за попередньою змовою зі службовими особами одного з найбільших постачальників палива в Україні, при формуванні запасів нафтопродуктів держави провели заздалегідь узгоджені незаконні відкриті конкурсні торги на закупівлю за бюджетні кошти дизельного палива в кількості 17 тис. тонн на загальну суму 257 млн грн, що не відповідає вимогам державних стандартів України, а саме - термінам його зберігання. Таким чином, посадові особи завдали державі збитків в особливо великих розмірах.