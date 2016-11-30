Corezoid став глобальним "провідником" банків в цифровий світ

Хмарна платформа Corezoid process engine отримала статус Financial Services Competency в Amazon Web Services (AWS). Надання такого статусу найбільшої глобальної хмарної платформи дає Corezoid виняткові повноваження надавати ефективні рішення, які допоможуть банкам і фінансовим організаціям в управлінні критично важливими питаннями, такими, як побудова систем бізнес-процесів і управління даними.

“Corezoid - це нове покоління хостингу. Ми допомагаємо змістити фокус з адміністрування (сервери, кластери, пам'ять), на суть вашого бізнесу - на процеси. Ви отримуєте середу підтримки процесів, яка автоматично масштабується практично нескінченно, - говорить засновник Corezoid, заступник голови правління Приватбанку Олександр Вітязь. - З Corezoid ви фокусуєтеся на галузевій компетенції та вмінні проектувати алгоритми, зможете стати zero latency enterprise, розумними компаніями, де відстань від завдання до реалізації прагне до нуля".

Розроблена фахівцями Приватбанку Corezoid process engine дає можливість будь-якій фінансовій організації створювати хмарне "цифрове ядро", яке працює як новий шар поверх їх застарілих систем. Нове "цифрове ядро" допомагає швидко підключати API і збирати процеси в хмарі, спроектовані під будь-яку додаткову функціональність організації і забезпечує підвищену обчислювальну потужність, необхідну для забезпечення ефективного і своєчасного завершення операцій по щоденній обробці рахунків у банківських установах.

Важливою особливістю Corezoid є те, що "цифрове ядро" може диригувати попередніми версіями програмного забезпечення і вирішувати конфлікти при забезпеченні повної сумісності різних систем, використовуваних організацією. Банки і фінансові компанії за допомогою Corezoid process engine також отримують можливість у режимі реального часу отримувати та аналізувати у вигляді зручних дашбордов звіти та іншу інформацію про операції клієнтів, незалежно від використовуваного ними каналу або інтерфейсу.

"Наші технологічні досягнення дозволили нам дуже серйозно змінити механізм управління своїми внутрішніми бізнес-процесами, зробити його цифровим і розширити можливості швидкої трансформації бізнес-процесів за допомогою хмарної операційної системи Corezoid, - зазначає голова правління Приватбанку Олександр Дубілет. - Сьогодні в нашому банку на впровадження деяких нових послуг від ідеї до практичної реалізації може піти від декількох днів до декількох тижнів - це воістину космічна швидкість для банківської індустрії."