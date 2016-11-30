Порошенко підписав закон про спрощення експорту послуг для розвитку IT-індустрії

Президент Петро Порошенко підписав закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо усунення адміністративних бар'єрів для експорту послуг».

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Про це УНІАН повідомили у прес-службі глави держави.

Порошенко назвав ухвалений закон дуже важливою ініціативою, реалізація якої стала можливою завдяки спільним зусиллям Національної ради реформ, уряду і профільних міністерств, Верховної Ради, громадськості та бізнесового середовища і президента.

«Переходимо від електронних закупівель до електронного укладання контрактів. Нарешті це відбулося», - додав президент.

Зазначається, що закон мінімізує адміністративні бар'єри під час процедур укладення зовнішньоекономічних контрактів, зарахування валютного виторгу, а також бухгалтерського обліку та фінансової звітності.

Відтепер укладення зовнішньоекономічних договорів буде можливим не лише в письмовій, але й в електронній формі. Закон також закріплює заборону банкам вимагати переклад документів українською мовою, у разі якщо вони оформлені англійською, рахунок (інвойс) визнаватиметься первинним документом і може бути підписаний за допомогою особистого підпису, аналога власноручного підпису, електронного підпису або електронного цифрового підпису, електронного підпису одноразовим ідентифікатором.

«Це дуже важливий крок, який ми маємо дуже інтенсивно продовжувати», - сказав Порошенко під час підписання документа. Він наголосив, що закон робить величезний крок у створенні інвестиційного клімату в Україні.

«Сьогодні це перший крок для того, щоб озброїти всіх, починаючи від бізнесмена і закінчуючи прем'єр-міністром, аргументами, чому інвестори мають прийти сюди, чому тут будуть створені фантастичні умови для того, щоб вести бізнес», - також сказав глава держави.

Порошенко зазначив, що в Україні нині будується конкурентоздатна економіка, є покращення інвестиційного клімату за рейтингом Doing business, зростання стабільності банківської системи, діє поглиблена та всеохоплююча зона вільної торгівлі з найбільшим ринком світу.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада 3 листопада ухвалила відповідний закон, що передбачає спрощення процедури укладання зовнішньоекономічних договорів, фінансової звітності під час експорту послуг, а також скасування валютного контролю щодо операцій з експорту послуг, що в цілому має сприяти розвитку в Україні IT-індустрії і ринку фрілансерів.

Того ж дня Порошенко пообіцяв, що обов’язково підпише цей закон про спрощення експорту послуг.