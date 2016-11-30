Платіжний баланс України зведено з профіцитом $1,1 мільярда

Платіжний баланс України у січні-жовтні поточного року, за попередніми даними, зведено з профіцитом на рівні 1,098 млрд дол., що у 5 разів більше профіциту за аналогічний період минулого року в розмірі 227 млн дол.

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Як повідомляється на сайті НБУ, у жовтні профіцит платіжного балансу становив 91 млн дол.

Поточний рахунок платіжного балансу зведено з дефіцитом на рівні 234 млн дол. у жовтні та 2,539 млрд дол. – за 10 місяців.

Рахунок операцій з капіталом зведено з профіцитом на рівні 14 млн дол. у жовтні та 93 млн дол. – за січень-жовтень.

Фінансовий рахунок зведено з дефіцитом 311 млн дол. у жовтні і 3,544 млрд дол. – за 10 місяців.

Як повідомляв УНІАН, за підсумками 2015 року платіжний баланс України повернувся з дефіцитного в профіцитний стан, позитивне сальдо становило 849 млн дол. США проти від'ємного сальдо в 13,3 млрд дол. США у 2014 році.