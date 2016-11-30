Фонд гарантування заявляє про ризик виведення з банку "Хрещатик" активів на 250 мільйонів

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб заявляє про ризик виведення активів неплатоспроможного банку «Хрещатик» на 250 млн грн на підставі судових рішень, що легалізують схеми вкладників цього банку, які перебувають у родинних стосунках із колишнім керівництвом установи, і пов'язаними з акціонером банку позичальниками - юридичними особами.

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Як повідомила прес-служба фонду, група позичальників подала позовні заяви до Господарського суду Києва з вимогою припинити їхні зобов'язання перед банком і зняти обтяження із заставної нерухомості вартістю 470 млн грн, яку було передано в забезпечення кредитів. Йдеться про земельну ділянку у Феофанії, квартири і нежитлові приміщення на вул. Вишгородській у Києві.

Як зазначається в повідомленні, позичальники стверджують, що на початку 2015 року уклали договори щодо відступлення права вимоги за депозитами фізичних осіб на загальну суму 8 млн дол. США. Як згодом з'ясувалося, цими вкладниками є родичі одного з керівників банку, який був членом правління до введення тимчасової адміністрації.

Посилаючись на ліквідатора банку, фонд також зазначив, що вказані договори відступлення права вимоги та інші документи у цій справі були оформлені вже в період ліквідації банку перед поданням позовних заяв.

Також фонд повідомив, що Господарський суд Києва 25 листопада виніс рішення на користь одного з позичальників, при цьому суд не прийняв заперечення по суті позовних вимог позичальника і безпідставно відхилив два клопотання банку про технічну експертизу документів.

Крім того, за інформацією фонду, завтра, 1 грудня, Господарський суд Києва розглядатиме позов ще одного позичальника, задіяного в схемі виведення активів із банку.

Як повідомляв УНІАН, Фонд гарантування вкладів фізичних осіб на підставі рішення Національного банку України про відкликання банківської ліцензії та ліквідації банку «Хрещатик» із 6 червня почав ліквідацію фінустанови. Тимчасова адміністрація працювала в банку з 5 квітня.

Банк «Хрещатик» працював на ринку України з 1993 року і входив до двадцятки найбільших банків за обсягом активів. Згідно з даними про структуру власності банку, ключовими власниками фінустанови є громадянин України Андрій Іванов із часткою 37%, Київська міськдержадміністрація з часткою 25%, громадянин Австрії Микола Солдатенко з часткою 24%.