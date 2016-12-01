Накинуть 100-150 гривень: в Україні відсьогодні зросли соцстандарти

В Україні з сьогоднішнього дня мінімальна зарплата і прожитковий мінімум підвищуються на 10,1% - до 1600 грн. - згідно із законом про держбюджет на 2016 рік.

Таким чином, з урахуванням податків, мінімальний заробіток для українця становитиме 1444 гривні. Також підвищується мінімальна пенсія - на 117 грн, у зв'язку зі збільшенням прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, до 1247 грн проти нинішнього рівня в 1130 грн.

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Як повідомляв УНІАН, з 1 травня поточного року мінімальна зарплата та прожитковий мінімум в Україні збільшилися на 5% - з 1 378 гривень до 1 450 гривень. В цілому соціальні стандарти з травня зросли на 6%. Мінімальна пенсія збільшилася до 1 тис. 130 грн.

З 1 травня прожитковий мінімум залежно від категорії населення становив: для дітей віком до 6 років – 1 228 тис. грн, для дітей віком від 6 до 18 років – 1 531 тис. грн, для осіб, які втратили працездатність, - 1 тис. 130 грн, для працездатного населення – 1 тис. 450 грн.

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На засіданні 27 квітня уряд прийняв рішення направити до Верховної Ради законопроект про внесення змін до держбюджету України на 2016 рік, в якому передбачено підвищення соціальних стандартів з 1 грудня поточного року на 10% замість 6%, як планувалося раніше. Таким чином, соціальні стандарти в 2016 році зростуть на 16% замість запланованих 12%.

19 травня Верховна Рада прийняла закон про внесення змін у Державний бюджет, що передбачає збільшення соціальних стандартів з 1 грудня 2016 року на 10%.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів в рамках фіналізації проекту державного бюджету на 2017 рік, а також формування справедливої системи оплати праці в країні, запропонував у два рази збільшити в 2017 році показник мінімальної зарплати - до 3200 грн. Такий показник закладений у проект держбюджету на наступний рік, поданий 9 листопада на розгляд парламенту у другому читанні.

Таким чином уряд має намір зрівняти показники мінімальної зарплати з фактичним, а не нормативним прожитковим мінімумом.