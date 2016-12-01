Нацбанк продовжує зміцнювати офіційний курс гривні

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, Нацбанк на 1 грудня встановив такий офіційний курс гривні до світових валют:

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100 USD США – 2555.8575 (30 листопада – 2559.9374)

100 EUR – 2718.1545 (30 листопада – 2707.3898)

10 RUR – 3.9177 (30 листопада – 3.9417)

Як повідомляв УНІАН, у середу, 30 листопада, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 25,54/25,56 грн/дол.

Котирування гривні до євро перебували на рівні 27,2709/27,3213 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,3974/0,3985 грн/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 17:00 встановився на рівні 25,5586 грн/дол., учасники ринку до цього часу уклали 464 угоди на суму 342,48 млн дол.