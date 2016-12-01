В Україні відсьогодні підвищують зарплати бюджетникам

В Україні з 1 грудня підвищуються посадові оклади для працівників бюджетної сфери в середньому на 12,7%.

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Згідно з постановою Кабінету міністрів №840, зокрема, посадовий оклад працівника першого тарифного розряду зросте на 150 грн - до 1335 грн.

Як раніше заявляв прем'єр-міністр Володимир Гройсман, зарплати вчителів мають зрости на 260-450 грн, медичних працівників - в середньому на 246-363 грн залежно від посади та кваліфікації.

Нагадаємо, з сьогоднішнього дня також підвищується мінімальна зарплата і прожитковий мінімум на 10,1% - до 1600 грн. - згідно із законом про держбюджет на 2016 рік. Таким чином, з урахуванням податків, мінімальний заробіток для українця становитиме 1444 гривні.

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Також підвищується мінімальна пенсія - на 117 грн, у зв'язку зі збільшенням прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, до 1247 грн проти нинішнього рівня в 1130 грн.

Як повідомляв УНІАН, у проекті державного бюджету на 2017 рік Кабмін закладає подальше зростання зарплат. Зокрема, показник мінімальної зарплати з 1 січня 2017 року передбачається збільшити вдвічі - до 3200 грн.

Міністр соціальної політики Андрій Рева заявляв, що разом з підвищенням мінімальної зарплати уряд має намір підняти з 1 січня також оклади бюджетних працівників.