Проект оборонного бюджету США передбачає надання Україні $350 мільйонів військової допомоги

Про це повідомляється на сайті Посольства України в США.

"Сума коштів, яку американські законодавці пропонують виділити для надання безпекової допомоги Україні, у тому числі летальних видів озброєнь, у наступному бюджетному році збільшена до 350 млн. дол. США із закладених у аналогічному документі на 2016 р. 300 млн. дол. США", - йдеться в повідомленні.

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Перелік видів допомоги розширено за рахунок включення до нього надання засобів і технічної підтримки для розробки цілісної системи моніторингу державного кордону України, а також допомоги у підготовці штабних офіцерів та вищого військового командування ЗСУ.

Законопроект має бути проголосований Сенатом і Палатою представників ближчими днями.

"Представлений документ свідчить про збереження в Конгресі США високого рівня двопалатної і двопартійної підтримки України у боротьбі з російською агресією", - зазначили в дипвідомстві.