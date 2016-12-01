В Україні дефіцит торгівлі зріс у 1,6 раза: імпорт товарів перевищив експорт майже на $5 мільярдів

Дефіцит зовнішньої торгівлі товарами України за підсумками січня-жовтня 2016 року становить 4,934 млрд дол., що в 1,6 раза більше від дефіциту за січень-жовтень 2015 року на рівні 3,005 млрд дол.

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Як повідомляється на сайті Національного банку України з посиланням на попередні дані, експорт товарів за звітний період становить 26,790 млрд дол., скоротившись порівняно з аналогічним періодом минулого року на 8,8%, імпорт скоротився на 2% - до 31,724 млрд дол.

Експорт до країн ЄС у січні-жовтні поточного року порівняно з аналогічним періодом минулого року зріс на 1,1% - до 8,565 млрд дол., імпорт – на 8,6%, до 11,886 млрд дол.

Нацбанк зазначив, що дані наводяться без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим і міста Севастополя.

Як повідомляв УНІАН, дефіцит зовнішньої торгівлі товарами України за підсумками січня-вересня 2016 року станвить 4,246 млрд дол., що в 1,8 раза більше від дефіциту за січень-вересень 2015 року на рівні 2,332 млрд. дол.