UniCredit Bank повертається до старої назви "Укрсоцбанк"

«Укрсоцбанк», який з 2013 року працював в Україні під брендом «UniCredit Bank», оголосив про ребрендинг і повернення до своєї колишньої назви – «Укрсоцбанк» у зв'язку із завершенням угоди між групою UniCredit і ABH Holdings S. A., в рамках якої група передала холдингу 99,9% акцій «Укрсоцбанку».

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Як повідомили УНІАН у прес-службі банку, разом з найменуванням з 1 грудня банк повертається до колишнього графічного зображення назви, а протягом 2 місяців перейде на нову символіку, замінить вивіски на відділеннях і впровадить нові стандарти випуску рекламної продукції.

При цьому у банку зазначили, що ребрендинг не позначиться на умовах обслуговування клієнтів і всі реквізити, інформація для платежів і ліцензії залишаються без змін.

«Перехід до історичної назви – абсолютно природний і логічний. «Укрсоцбанк» працює на ринку України вже більш як чверть століття. Весь цей час банк залишався одним з лідерів ринку. Ми запроваджували нові послуги і встановлювали стандарти обслуговування, які потім запозичували наші колеги. Довіряючи «Укрсоцбанку», клієнти впевнені, що вони довіряють надійній фінансовій установі з величезним досвідом, командою професіоналів та якістю обслуговування по-справжньому європейського банку», – прокоментувала голова правління банку Тамара Савощенко.

У той же час вона зазначила, що банк змінюється. «У нас новий акціонер, ми стали сильнішими і готові приймати всі виклики нового часу. Оновлений логотип – це добре знайоме і впізнаване обличчя оновленого банку, незмінного у своїй надійності і традиціях, але готового до динамічних змін, щоб запропонувати своїм клієнтам більше», – сказала Савощенко.

Як повідомляв УНІАН, холдингова компанія ABH Holdings SA, яка володіє «Альфа-Банком», у січні цього року підписала угоду з італійською банківською групою UniCredit Group про купівлю 99,9% акцій «Укрсоцбанку». Наприкінці жовтня сторони заявили про завершення угоди.

UniCredit Bank – об'єднана структура, утворена в результаті злиття дочірніх банків UniCredit Group в Україні, «УніКредит Банку» і «Укрсоцбанку». У грудні 2013 року було завершено процес інтеграції банків, і об'єднаний банк продовжив роботу під назвою UniCredit Bank.