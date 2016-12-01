Гройсман про підвищення "мінімалки": Людям треба віддавати те, що їм належить

Підвищення мінімальної заробітної плати до 3200 грн, заплановане урядом у проекті державного бюджету на 2017 рік, стимулюватиме внутрішній попит і сприятиме зростанню економічної активності, сказав в ефірі одного з телеканалів прем'єр-міністр України Володимир Гройсман.

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«Рішення підвищити мінімальну заробітну плату до 3200 грн – це досить різкий крок, але справедливий. Це крок відновлення, з одного боку, справедливості з оплати праці, а з іншого боку, він стимулювати ме попит, зростання економіки, зростання виробництва. Ми вважаємо, що він справить позитивний ефект на економіку, – сказав Гройсман. – Людям треба віддавати те, що їм належить».

Крім того, Гройсман нагадав, що з 1 грудня в Україні на 10% підвищуються мінімальна зарплата і пенсія, а в цілому з початку року зростання соцстандартів становить близько 16%. За словами прем'єра, економічна ситуація в державі дозволяє робити такі кроки. І тепер, впевнений глава уряду, справа за парламентом, який повинен ухвалити проект держбюджету і суміжні законопроекти.

«Моє завдання як прем'єр-міністра – розвивати національну економіку, створювати можливості для інвестування і виробництва в країні. А все те, що ми отримаємо від економіки, буде інвестовано в якість життя людей: якісну охорону здоров'я, освіту, інфраструктуру, дороги», – підкреслив Гройсман.

Як повідомляв УНІАН, у проекті державного бюджету на 2017 рік Кабмін закладає зростання економіки на рівні не менш як 3% і підвищення мінімальної зарплати до 3200 грн. Це означає, що в Україні не може бути заробітних плат нижчих ніж 3200 грн.

Разом з тим, ця норма потребує законодавчого затвердження парламентом.

Не потребує затвердження інше рішення уряду про підвищення мінімальної заробітної плати з 1 грудня поточного року до 1600 грн з 1450 грн і підвищення зарплати бюджетникам у середньому на 12,7%. Зокрема, посадовий оклад працівника першого тарифного розряду зросте на 150 грн – до 1335 грн, причому оклади підвищуються для всіх категорій працівників окремих галузей бюджетної сфери.