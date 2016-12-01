Нацбанк підрахував, на скільки гривня ослабла до долара

Офіційний обмінний курс гривні до долара США за підсумками місяця станом на 29 листопада девальвував на 0,6%.

Як йдеться в макроекономічному і монетарному огляді на сайті Національного банку України, в результаті показник девальвації гривні до долара за офіційним курсом з початку року зріс до 6,9%.

У той же час НБУ відзначив тенденцію зміцнення обмінного курсу гривні у другій половині листопада, що дало можливість регулятору відновити купівлю валюти для поповнення міжнародних резервів. Так, чисте сальдо операцій купівлі Нацбанком валюти в листопаді (на 29 листопада) становило 32,4 млн дол., а кумулятивне позитивне сальдо операцій НБУ з купівлі валюти з початку року - 1,6 млрд дол. США.

Як повідомляв УНІАН, офіційний обмінний курс гривні до долара США в жовтні зміцнився на 1,2%.

Вчора, 30 листопада, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку на момент закриття торгів встановилися на рівні 25,54/25,56 грн/дол.

Історичний мінімум курсу української гривні щодо долара США, зафіксований у лютому 2015 року, становить 30,01 грн/дол.