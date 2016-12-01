Підвищення мінімальної пенсії з грудня торкнеться 8,5 мільйона українців – Розенко

Підвищення мінімальної пенсії з 1 грудня поточного року з 1130 грн до 1247 грн торкнеться 8,5 млн українських пенсіонерів, повідомив на засіданні Ради у справах осіб з інвалідністю віце-прем'єр-міністр Павло Розенко.

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«Перегляд розміру пенсійних виплат стосуватиметься приблизно 8,5 млн пенсіонерів, що стане невеликим, але приємним сигналом суспільству, що результатом реформ все-таки стає підвищення рівня і якості життя», - сказав він.

Розенко зазначив, що на 250 грн підвищиться виплата у зв'язку з втратою годувальника з числа військовослужбовців. Такі виплати отримують понад 140 тис. українців.

«Підвищення пенсії інвалідам війни та учасникам ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС відбуватиметься в розмірах від 200 до 340 грн. І пенсії переглядатимуться відповідно для 118 тис. інвалідів війни та 8 тис. Інвалідів - учасників ліквідації аварії на ЧАЕС», - додав він.

Також віце-прем'єр повідомив, що для 400 тис. інвалідів дитинства виплата збільшиться приблизно на 240 грн.

Як повідомляв УНІАН, мінімальна зарплата та прожитковий мінімум з 1 грудня підвищуються на 10,1% - до 1600 грн. - згідно із законом про держбюджет на 2016 рік. Таким чином, з урахуванням податків, мінімальний заробіток для українця становитиме 1444 гривні.

Згідно з постановою Кабінету міністрів №840, з 1 грудня підвищуються посадові оклади для працівників бюджетної сфери в середньому на 12,7%. Як раніше заявляв прем'єр-міністр Володимир Гройсман, посадовий оклад працівника першого тарифного розряду збільшується з 1 грудня на 150 грн - до 1335 грн. Зарплати вчителів мають зрости на 260-450 грн, медичних працівників - в середньому на 246-363 грн залежно від посади та кваліфікації.

Всього з початку року зростання соціальних стандартів становить 16,1%.