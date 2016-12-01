У Дніпрі прийняли бюджет на 2017 рік

Про це повідомляє 056.ua.

За бюджет проголосували 36 депутатів міськради. Дохід бюджету заплановано на рівні близько 10,5 млрд грн. Видаткова частина бюджету становить близько 10,5 млрд грн.

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Велика частина доходів бюджету-2017 буде складатися з ПДФО (податок на доходи фізичних осіб) - це становитиме 52% від загального доходу бюджету-2017.

Видаткова частина: 26% віддадуть на освіту, 1,7 млрд грн на ЖКГ, ще 1,7 млрд грн на соцзахист і 630 млн грн на транспорт.

Бюджет міста на 2017 рік розраховувався з мінімальної зарплати у 3200 грн. Хоча державний бюджет на 2017 рік ще не прийнятий.

Середня зарплата у Дніпрі в 2017 році становитиме 5 685 грн.