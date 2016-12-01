НБУ: якщо бюджет не приймуть в першій декаді грудня, траншу МВФ до кінця року не буде

У разі неухвалення Верховною Радою України державного бюджету на 2017 рік у першій декаді грудня можливість отримання чергового траншу від Міжнародного валютного фонду до кінця року практично нульова, повідомив сьогодні журналістам заступник голови НБУ Олег Чурій.

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«Поки що формально ми залишаємо в наших прогнозах отримання траншу МВФ у розмірі 1,3 млрд дол. Але ми розуміємо, що вікно для отримання траншу дуже звужується. І дуже сильно залежить від можливості парламенту ухвалити бюджет на початку грудня. Якщо бюджет не буде ухвалено у першій декаді грудня, то можливість отримання траншу до кінця року практично нульова», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, Міжнародний валютний фонд 18 листопада оприлюднив заяву за підсумками роботи останньої місії в Україні, згідно з якою прийняття урядового проекту державного бюджету на 2017 рік, сформованого з урахуванням орієнтирів реформ, схвалених МВФ, є однією з умов успішного завершення третього перегляду програми.

Крім того, Фонд очікує збереження в Україні фінансової стабільності та продовження заходів, спрямованих на боротьбу з корупцією.

Україна відновила співпрацю з МВФ за чотирирічною програмою розширеного фінансування (EFF) обсягом 17,5 млрд дол. у вересні поточного року - після більш як річної перерви. За цією програмою наша країна отримала три кредитні транші загальним обсягом 7,62 млрд дол.