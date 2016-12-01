Нацбанк спростить валютне регулювання та обіцяє скасування обмежень

Національний банк України представив концепцію нової моделі валютного регулювання, перший законопроект у рамках якої регулятор планує представити у другому кварталі 2017 року.

Як зазначив заступник голови НБУ Олег Чурий в ході брифінгу, нова модель не тільки є більш ліберальної порівнянні з поточною, але і відповідає міжнародній практиці – директивою ЄС 88/361/ЄЕС про вільний рух капіталу – та Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.

Він пояснив, що нова модель передбачає поступове пом'якшення валютного регулювання в три етапи – зняття обмежень з експортно-імпортних операцій та прямих іноземних інвестицій, обмежень з портфельних інвестицій і потоків боргового капіталу, а також всіх перешкод для фінансових операцій фізичних осіб за кордоном.

"Ми на сьогодні маємо декрет про валютне регулювання і більше сотні нормативних актів, які регулюють діяльність валютного ринку. Ми вважаємо, що система сама по собі достатньо складна, незручна, є багато протиріч. У багатьох випадках вона застаріла і не відповідає сучасним вимогам", - зазначив Чурій.

За його словами, в основу нової системи ляже рамковий закон "Про іноземній валюті", який визначатиме основні принципи валютного регулювання, при цьому конкретні норми будуть виведені на рівень підзаконних актів.

Чурій також зазначив, що більш ліберальна модель валютного регулювання буде компенсована ефективним податковим регулюванням. Він нагадав, що за ініціативою НБУ парламентський комітет з питань податкової та митної політики підготував два законопроекти, имплементирующих в Україні ключові рекомендації ОЕСР щодо протидії зниження податкової бази і переміщення доходів за кордон (BEPS).

Також НБУ в рамках представленої концепції нової моделі валютного регулювання планує зняття обмежень з експортно-імпортних операцій та прямих іноземних інвестицій.

Як наголошується в презентації, представленої в ході брифінгу в НБУ, в рамках цього етапу валютної лібералізації регулятор планує поступово скасувати норму щодо обов'язкового продажу 65% валютної виручки експортерами, а також збільшити встановлений 120-денний граничний термін розрахунків за експортно-імпортними контрактами аж до його повного скасування.

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Крім того, в рамках цього етапу регулятор має намір скасувати обмеження максимальної суми передоплати за імпортним контрактом, спростити ліцензування для інвестицій на підтримку українського експорту та скасувати репатріацію виручки від припинення участі в капіталі.

Для фізичних осіб регулятор має намір скасувати обмеження на купівлю готівкової валюти, встановлений в даний час у розмірі еквівалента 12 тисяч гривень на день, а також обмеження на зняття готівкової валюти з рахунку, чинне на рівні еквівалента 250 тисяч гривень на день.

Як наголошується в презентації, скасування обмежень буде здійснюватися поступово при наявності передумов на ринку, включаючи стійку макроекономічну ситуацію, продовження співпраці з Міжнародним валютним фондом і відсутність істотних розривів платіжного балансу.

На наступному етапі, як повідомляється в презентації, регулятор має намір переглянути адміністративні обмеження для банків, включаючи граничний обсяг купівлі валюти за власними операціями і хеджування валютних запозичень, а також для юридичних осіб, у тому числі щодо дострокового погашення кредитів нерезидентам і виведення коштів від продажу цінних паперів.

На останньому етапі, як зазначається в документі, Нацбанк планує скасувати ліцензування на інвестиції в цінні папери та нерухомість за кордон для фізичних осіб, юридичних осіб і банків.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк України представив концепцію нової моделі валютного регулювання, перший законопроект у рамках якої регулятор планує представити у другому кварталі 2017 року.

Нова модель передбачає поступове пом'якшення валютного регулювання в три етапи – зняття обмежень з експортно-імпортних операцій та прямих іноземних інвестицій, обмежень з портфельних інвестицій і потоків боргового капіталу, а також усунення всіх перешкод для фінансових операцій фізичних осіб за кордоном.

На даний час на ринку продовжують діяти ліміт видачі валютної готівки через касу та банкомати в еквіваленті 250 тис. грн на одного клієнта на добу, ліміт купівлі готівкової валюти фізособами до еквівалента 12 тис. грн в день, а також обов'язковий продаж 65% валютної виручки експортерами та 120-денний контроль розрахунків за зовнішньоекономічними контрактами.

Сьогодні, 1 грудня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до середини торгів встановилися на рівні 25,67/25,72 грн/дол.

Історичний мінімум курсу української гривні відносно долара США, зафіксований в лютому 2015 року, становить 30,01 грн/дол.