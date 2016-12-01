Кабмін має намір провести перерахунок пенсій у 2017 році – міністр соцполітики

Уряд розробляє законопроект про проведення в 2017 році осучаснення пенсій, які перевищують мінімальний розмір і не перераховувалися з 2012 року.

Про це повідомила прес-служба Міністерства соціальної політики з посиланням на главу відомства Андрія Реву.

"Зараз чиновники розробляють законопроект, який дозволить не тільки осучаснити пенсії, але і провести глибоку пенсійну реформу в цілому", - йдеться в повідомленні.

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Як зазначається, для втілення цього наміру необхідно близько 50 мільярдів гривень. "Заплановане підвищення мінімальної заробітної плати до 3 200 гривень дозволить за рахунок відрахувань в Пенсійний фонд накопичити фінансовий ресурс для подальшого перерахунку пенсій", - цитує Реву прес-служба.

За словами міністра, осучаснення пенсій планувалося провести в цьому році, але на це не вистачило коштів.

Як повідомляв УНІАН, за словами віце-прем'єр-міністра Павла Розенка, осучаснення пенсій громадянам, які отримують виплати вище прожиткового мінімуму, може торкнутися 5 мільйонів пенсіонерів.

У серпні поточного року Розенко заявляв, що Кабінет міністрів має намір провести перерахунок пенсій, розмір яких складає від 1 300 гривень до 3 000 гривень. На це необхідно було виділити додатково 8-10 мільярдів гривень.