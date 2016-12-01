Держборг України за місяць знизився на 0,4% - до $68,4 мільярда

Загальна сума державного і гарантованого державою боргу України на кінець жовтня 2016 року становила 68,35 млрд дол., що на 0,4% менше за показник на початок місяця.

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Як повідомляється на сайті Міністерства фінансів України, у гривневому еквіваленті загальна сума державного і гарантованого державою боргу на кінець жовтня становила 1,743 трлн грн, що на 2,3% менше за показник на початок місяця.

Згідно з наведеними даними, з початку року, в січні-жовтні, сума державного і гарантованого державою боргу в доларовому еквіваленті виросла на 4,3%, або на 3,84 млрд дол., у гривневому еквіваленті – на 10,8%, або на 170,46 млрд грн.

Як повідомляв УНІАН, загальна сума державного і гарантованого державою боргу України на кінець вересня 2016 року становила 68,61 млрд дол., що на 2,8%, або на 1,9 млрд дол., більше за показник на початок місяця.

У гривневому еквіваленті загальна сума державного і гарантованого державою боргу на кінець вересня становила 1,778 трлн грн, що на 3,9%, або на 66,48 млрд грн, більше за показник на початок місяця.

За оцінками аналітиків, державний і гарантований державою борг України на кінець 2016 року зросте до 68 млрд дол., або 80% ВВП, після чого знизиться у 2017 році до 75% ВВП.

Державний бюджет України на 2016 рік встановлює граничний рівень державного і гарантованого державою боргу на кінець року в розмірі 1,946 трлн грн.