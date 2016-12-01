Міжнародні резерви України складають $15,3 мільярда – НБУ

Міжнародні резерви України на 1 грудня становлять близько 15,3 мільярда доларів, повідомив сьогодні журналістам заступник голови Національного банку України Олег Чурий.

"Резерви, які ми плануємо мати, будуть приблизно 15,3 мільярда доларів на 1 грудня. Можливо, цифра буде відкоригована, але приблизно 15,3", – сказав Чурий.

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Щодо прогнозів щодо резервів на кінець року він повідомив, що поки регулятор "формально" залишає в прогнозі отримання до кінця року наступного траншу від МВФ в розмірі 1,3 мільярда доларів.

З урахуванням рівня резервів на початок грудня, за місяць, порівняно з початком листопада, резерви знизилися на 0,2 мільярда доларів, або на 1,3%.

Як повідомляв УНІАН, міжнародні резерви України за підсумками жовтня практично не змінилися і на 1 листопада склали 15,514 мільярда доларів.

В кінці жовтня Національний банк України поліпшив прогноз щодо рівня міжнародних резервів на кінець року, підвищивши показник їх очікуваного рівня до 17,5 мільярда доларів з 17,2 мільярда доларів, прогнозованих раніше.

У 2015 році золотовалютні резерви України зросли на 77%, або на 5,767 мільярда доларів, – до 13,3 мільярда доларів на 1 січня 2016 року.