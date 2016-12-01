Гривня за день опустилася до 25,80 за долар
18:38, 01 грудня 2016Фінанси
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Котирування гривні відносно євро встановилися на рівні 27,2217/27,3247 гривні/євро.
Ілюстрація REUTERS
У четвер, 1 грудня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 25,70/25,80 гривні/долар, УНІАН повідомив ділер комерційного банку.
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За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні відносно євро встановилися на рівні 27,2217/27,3247 гривні/євро, відносно російського рубля – на рівні 0,4017/0,4037 гривні/рубль.
За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 17:00 встановився на рівні 25,6382 гривні/долар, учасники ринку станом на цю годину уклали 476 угод на суму 259,06 мільйона доларів.
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