Гривня за день опустилася до 25,80 за долар

У четвер, 1 грудня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 25,70/25,80 гривні/долар, УНІАН повідомив ділер комерційного банку.

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За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні відносно євро встановилися на рівні 27,2217/27,3247 гривні/євро, відносно російського рубля – на рівні 0,4017/0,4037 гривні/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 17:00 встановився на рівні 25,6382 гривні/долар, учасники ринку станом на цю годину уклали 476 угод на суму 259,06 мільйона доларів.