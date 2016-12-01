Нацбанк ослабив офіційну гривню до 25,63 за долар

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, на 2 грудня Нацбанк встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США – 2563,8209 (1 грудня – 2555,8575)

100 EUR – 2724,5725 (1 грудня – 2718,1545)

10 RUR – 4,0261 (1 грудня – 3,9177)

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Як повідомляв УНІАН, 1 грудня котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 25,70/25,80 гривні/долар.

Котирування гривні відносно євро встановилися на рівні 27,2217/27,3247 гривні/євро, відносно російського рублю – на рівні 0,4017/0,4037 гривні/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 17:00 встановився на рівні 25,6382 гривні/долар, учасники ринку станом на цю годину уклали 476 угод на суму 259,06 мільйона доларів.