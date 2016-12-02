"Я не буду у них на підтанцьовці": Гройсман пригрозив контролюючим органам, які "кошмарять бізнес"

Контролюючі органи в Україні, насамперед податкова і митні служби повинні працювати на благо бізнесу, а не «кошмарити» його, інакше в уряді готові оголосити таким контролерам війну.

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Про це сказав прем'єр-міністр України Володимир Гройсман під час роботи міжнародної конференції «Зона вільної торгівлі: можливості та виклики для України і партнерів».

«Я не буду у них на підтанцьовці, - сказав Гройсман. - Контролюючі органи повинні перестати кошмарити бізнес, або мені доведеться оголосити їм війну. І, на жаль, таку війну вже оголошено».

Гройсман нагадав, що два тижні тому Кабмін скасував дію 367 регуляторних актів, які багато в чому були безглуздими, і, за словами прем'єра, за минулі два тижні жодне відомство не звернулося до уряду за тим, щоб відновити дію будь-якого зі скасованих документів.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада 3 листопада прийняла у другому читанні депутатський закон про мораторій на проведення державних планових перевірок малого і середнього бізнесу до 31 грудня 2017 року.

Також Рада прийняла закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення законодавства у сфері державного нагляду», який передбачає створення єдиної відкритої електронної бази державних перевірок бізнесу та обмеження кількості планових перевірок до однієї в рік.