Економіка України зросла на 1,2% - Мінекономрозвитку

ВВП України в січні-жовтні 2016 року зріс на 1,2%, повідомляється в аналітичному матеріалі, опублікованому на сайті Міністерства економічного розвитку і торгівлі.

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«Загалом за підсумками 10 місяців (2016 року - УНІАН) зростання ВВП оцінюється на рівні 1,2% (розрахунки МЕРТ)», - йдеться в матеріалі.

З урахуванням зазначеної динаміки ВВП, міністерство зберегло прогноз зростання української економіки за підсумками 2016 року на рівні 1%.

При цьому в Мінекономрозвитку зазначили, що основними чинниками позитивної динаміки ВВП у січні-жовтні стали підвищення світових цін на продукцію українського експорту, поліпшення фінансових результатів підприємств і слідом за ним підвищення інвестиційної активності, збільшення внутрішнього попиту, а також низька статистична база.

На думку аналітиків міністерства, ризиками для зростання української економіки до кінця року можуть стати падіння цін на сировинну продукцію через можливе уповільнення зростання економіки Китаю, розширення торговельних обмежень та ескалація воєнного конфлікту з боку Росії, а також посилення девальваційних процесів і прискорення інфляції.

Як повідомляв УНІАН, валовий внутрішній продукт України в третьому кварталі 2016 року порівняно з попереднім, другим кварталом 2016 року, з урахуванням сезонного чинника, зріс на 0,4% після зростання на 0,6% у другому кварталі в аналогічному вимірі.

За прогнозами уряду, зростання економіки України за підсумками поточного року становитиме близько 1,5%. Ключовий кредитор України Міжнародний валютний фонд прогнозує зростання ВВП України у 2016 році на 1,5% за інфляції 15,1%, Світовий банк очікує зростання ВВП на 1% за інфляції 15%, ЄБРР оцінює зростання ВВП за підсумками року на рівні 2%.