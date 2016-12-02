Валютні гойдалки тривають: гривня опустилася до 25,95 за долар

У п'ятницю, 2 грудня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до середини торгів встановилися на рівні 25,88/25,95 грн/дол., повідомив УНІАН дилер комерційного банку.

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За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні до євро встановилися на рівні 27,5531/27,5932 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,4025/0,4035 грн/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 12:00 встановився на рівні 25,9049 грн/дол., учасники ринку до цього часу уклали 76 угод на суму 41,98 млн дол.