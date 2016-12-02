Жінки в Україні заробляють у середньому на 35% менше за чоловіків (інфографіка)

Про це свідчать дані Державної служби статистики про середню заробітну плату українців за 9 місяців 2016 року.

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При цьому, існують дві галузі, в яких жінки заробляють у середньому більше за чоловіків: адміністративне і допоміжне обслуговування, де зарплата жінок становить 4 тис. грн проти 3,8 тис. грн у чоловіків, а також робота у бібліотеках, архівах, музеях та інших закладах культури, де жінки отримують 3,6 тис. грн на місяць, а чоловіки – 3,5 тис. грн.

За даними Держстату, у сфері освіти жінки отримують лише на 7,4% менше за чоловіків (3,6 тис. грн та 3,9 тис. грн відповідно), будівельної галузі - на 6,8% (4,3 тис. грн та 4,6 тис. грн ), на транспорті – на 2,4% (5,5 тис. грн і 5,6 тис. грн).

Істотніше різницю в зарплатах жінок і чоловіків відзначено за 9 місяців поточного року у поштовій та кур'єрській діяльності, де жінки отримують на 69% менше за чоловіків (2,5 тис. грн та 4,2 тис. грн відповідно), в оптовій торгівлі та ремонті транспортних засобів – на 28,4% (4,9 тис. грн і 6,3 тис. грн), у сільському господарстві – на 23,1% (3,3 тис. грн та 4 тис. грн).

Як повідомляв УНІАН, реальна заробітна плата в Україні, за даними Держстату, в жовтні 2016 року була нижче від показника минулого місяця на 3%. При цьому, порівняно з жовтнем 2015 року, реальна заробітна плата зросла у жовтні на 6,2%.

Середня номінальна заробітна плата штатного працівника в Україні в жовтні знизилася на 0,2% порівняно з вереснем і становила 5350 грн.

Найвищі середні зарплати у жовтні зафіксовано на авіаційному транспорті – 27,2 тис. грн, у фінансовій, страховій діяльності – 10,5 тис. грн і в сфері телекомунікацій – 9,6 тис. грн.

Найменший рівень середньої зарплати у жовтні був відзначений у сфері поштової та кур'єрської діяльності – 3,1 тис. грн, освіти – 3,7 тис. грн, охорони здоров'я - 3,5 тис. грн.