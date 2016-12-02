Гройсман - бізнесу: не давайте хабарів, чиновників перевіримо на чистоплотність

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман закликав бізнес бути законослухняним, не давати чиновникам хабарі, та одночасно запропонував провести перевірки для представників контролюючих органів, особливості Державної фіскальної служби, на предмет їх чистоплотності та дотримання закону.

Про це голова уряду сказав в ході роботи міжнародної конференції "Зона вільної торгівлі: можливості та виклики для України і партнерів".

"Я вас закликаю: не давайте хабарі! Але я реаліст, я розумію всю проблематику. Багато хто думає: "Так, ось я зараз не заплачу, а потім мені мозок винесуть". І я розумію цю логіку", - сказав Грйосман, звертаючись до підприємців.

При цьому він закликав їх не боятися бути чесними і сигналізувати про випадки порушення закону.

"Я хочу подивитися в очі антидержавним покидькам, які тиснуть бізнес. Їх треба знати та виводити за межі влади, тому що шкоди від них більше, ніж користі, - сказав Гройсман. - Нас більше. Ми змінимо ситуацію, і законодавство нам це дозволяє. А ми (уряд - УНІАН) будемо на вашому боці".

Гройсман підкреслив, що сьогодні уряд вже зробив чимало для підтримки чесного бізнесу.

"Ми вже скасували наказ, який давав можливість ГФС відкривати кримінальну справу тільки на підставі того, що інспектор прийшов і написав мільйон штрафних санкцій. Ми це заборонили. Це не можна робити. Але я не виключаю, що хтось цим і зараз зловживає. Думаю, що сьогодні було б добре, якщо б ми провели спільну перевірку ГФС. Якщо хтось зловживає - будемо жорстко звільняти з роботи", - пообіцяв глава уряду.

Раніше Гройсман підкреслював, що контролюючі органи в Україні, в першу чергу податкова і митні служби повинні працювати на благо бізнесу, а не "кошмарити" його, інакше в уряді готові оголосити таким контролерам війну.

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Гройсман нагадав, що два тижні тому Кабмін скасував дію 367 регуляторних актів, які багато в чому були "марними", і, за словами прем'єра, за минулі два тижні жодне відомство не звернулося в уряд за тим, щоб відновити дію будь-якого зі скасованих документів.

Як повідомляв УНІАН, поряд з відміною регуляторних рішень, Міністерство економічного розвитку і торгівлі України підготувала комплексний законопроект щодо дерегуляції бізнесу, прийняття якого дозволить Україні поліпшити свої позиції в рейтингу Світового банку Doing Business мінімум на 40 позицій і вже в 2018 році увійти в ТОП-30 держав-учасників рейтингу.

Законопроект представляє два напрямки рішень - довгострокові і потребують тривалого часу на імплементацію, і рішення, які можна прийняти найближчим часом. Рішення стосуються ключових сфер ведення бізнесу - від будівництва до IT, а також з питань запровадження в Україні Інституту довірчої власності, поліпшення у сфері дотримання прав міноритарних акціонерів, поліпшення прав кредиторів. Значний масив запропонованих законодавчих норм стосуються вдосконалення роботи контролюючих органів.