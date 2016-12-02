Ефективність Prozorro перевищила очікування та заощадила бюджету понад 8 мільярдів

Економія бюджетних коштів завдяки використанню системи електронних державних закупівель Prozorro, що поширилася на всіх держзамовників з 1 серпня, станом на 2 грудня склала понад 8 мільярдів гривень, що більш ніж в півтора рази перевищує прогнозу Міністерства економічного розвитку і торгівлі.

Про на конференції, присвяченій реформі публічних закупівель, повідомив перший заступник міністра економічного розвитку і торгівлі Максим Нефьодов.

"Ми йдемо з великим випередженням навіть найбільш оптимістичних сценаріїв, які ми закладали в графік реформи. Ми очікували, що в цьому році економія від використання електронних закупівель збільшиться в 10 разів в порівнянні з 2015 роком і складе 5 мільярдів гривень. Вже сьогодні вона перевищила 8 мільярдів гривень", - сказав Нефьодов.

Середня економія по вже проведених тендерів становить 11,5%.

Керівник проекту "Гармонізація системи державних закупівель в Україні зі стандартами ЄС" Юджин Стюарт зазначив у ході конференції, що для України важливо продовжувати реформи, узгоджені з Євросоюзом.

Він зазначив, що прийняття цього року Стратегії реформування системи публічних закупівель є важливим кроком у виконанні Угоди про асоціацію України з ЄС і допоможе наблизити українське законодавство у сфері держзакупівель до європейського.

"Важким в проходженні будь-якої стратегії є те, що необхідно зберігати енергію для руху. Для цього потрібна не лише політична воля, але й спільні зусилля тих, хто хоче змінити систему, щоб зробити українську систему закупівель кращою в світі", - сказав Стюарт.

Старший експерт проекту "Гармонізація системи державних закупівель в Україні зі стандартами ЄС" Стін Бруун-Нільсен зазначив в ході прес-конференції, що систему публічних закупівель в Україні потрібно продовжувати удосконалювати.

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"Необхідно критично дивитися на існуюче законодавство в сфері публічних закупівель. Тому що, якщо законодавство буде непослідовним, це може ускладнити діяльність учасників торгів і, що зараз дуже важливо, іноземних інвесторів, які хочуть провести аналіз української системи", - сказав Бруун-Нільсен.

Зокрема, серед завдань на 2017 рік він відзначив необхідність переглянути правила оцінки пропозицій допороговых торгах (до 200 тисяч гривень для товарів і послуг, до 1,5 мільйона гривень для робіт). Наприклад, включення інших критеріїв вибору переможця, крім запропонованої ціни.

Як повідомляв УНІАН, система електронних державних закупівель Prozorro з 1 серпня стала обов'язковою до застосування для всіх державних замовників при закупівлі від 200 тисяч гривень для товарів і від 1,5 мільйона гривень для робіт.

Раніше Мінекономрозвитку розраховували, що за підсумками 2016 року використання Prozorro дозволить заощадити близько 5 мільярдів гривень, а в 2017 році – 50 мільярдів гривень.

Українська система Prozorro отримала міжнародну премію у сфері закупівель World Procurement Awards (WPA) в номінації Public Sector.