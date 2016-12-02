Гривня подешевшала одразу на 19 копійок – до 25,99 за долар

У п'ятницю, 2 грудня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 25,93/25,99 гривні/долар, УНІАН повідомив ділер комерційного банку.

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За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні відносно євро встановилися на рівні 27,5739/27,6351 гривні/євро, відносно російського рубля – на рівні 0,4017/0,4037 гривні/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 17:00 встановився на рівні 25,8997 гривні/долар, учасники ринку станом на цю годину уклали 554 угоди на суму 318,08 мільйона доларів.