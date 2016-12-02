Українські банки з початку року скоротили збитки в 4,3 раза – НБУ

Загальний збиток працюючих банків України за січень-жовтень 2016 року склав 12,6 мільярда гривень, що в 4,3 рази нижче показника за аналогічний період минулого року на рівні 54,5 мільярда гривень.

Як повідомляється на сайті НБУ, за 10 місяців 65 з працюючих банків отримали прибуток на загальну суму 9,6 мільярда гривень, тоді як 35 банків отримали 22,2 мільярда гривень збитку.

Як зазначив регулятор, 83,4% збитків припадає на 6 банків з іноземним капіталом. У тому числі в жовтні збитки зафіксовано в 34 банках на загальну суму 2 мільярди гривень.

Нацбанк пояснив зниження обсягу збитків порівняно з минулим роком скороченням відрахувань в резерви на 60,4%.

Як повідомляв УНІАН, збиток працюючих банків України, без обліку неплатоспроможних банків, за січень-вересень 2016 року склав 11,6 мільярда гривень, що в 4,4 рази нижче показника за аналогічний період минулого року 51,1 мільярда гривень.

У 2015 році банківська система України, без обліку неплатоспроможних банків, отримала рекордний збиток на рівні 66,6 мільярда гривень.