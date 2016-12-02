Нацбанк ослабив офіційну гривню до 25,89 за долар

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, на 5 грудня Нацбанк встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США – 2589,8742 (2 грудня – 2563,8209)

100 EUR – 2756,1441 (2 грудня – 2724,5725)

10 RUR – 4,0370 2 грудня – 4,0261)

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Як повідомляв УНІАН, 2 грудня котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 25,93/25,99 гривні/долар.

Котирування гривні відносно євро встановилися на рівні 27,5739/27,6351 гривні/євро, відносно російського рубля – на рівні 0,4017/0,4037 гривні/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 17:00 встановився на рівні 25,8997 гривні/долар, учасники ринку станом на цю годину уклали 554 угоди на суму 318,08 мільйона доларів.