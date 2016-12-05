Референдум в Італії обвалив євро до 20-місячного мінімуму

Євро впав до 20-місячного мінімуму після того як прем'єр-міністр Маттео Ренці заявив, що він піде у відставку через поразку на референдумі, повідомляє Вloomberg.

"Єдина європейська валюта впала на 1,1% до 1,0548 долара в 1:36 вечора в Токіо після падіння на 1,5% до 1,0506 долара, що стало найнижчим показником з 16 березня 2015 року", - йдеться в повідомленні.

За даними Reuters, індекс Лондонської фондової біржі FTSE 100 впав на 0,33%, індекс Dow Jones, який охоплює 30 найбільших промислових компаній США, впав на 0,11%.

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Як повідомляв УНІАН, еxit polls показали, що жителі Італії виступили проти масштабної конституційної реформи, запропонованою головою уряду Ренці. "Ні" пакету документів сказали 54-58%, "так" - 42-46%.

Після появи перших підсумків референдуму керівництво опозиційної партії "Форца Італія" заявило, що прем'єр-міністр Маттео Ренці має виконати свою обіцянку та піти у відставку.

Пізніше Ренці повідомив, що планує у понеділок, 5 грудня, зібрати засідання уряду, а після нього подати президентові країни прохання про відставку.

В ході виступу перед журналістами він визнав результати референдуму, назвавши їх цілком очевидними.

Він взяв на себе повну відповідальність за поразку. При цьому голова уряду підкреслив, що противники реформи тепер мають запропонувати свої варіанти виходу з кризи.

Реформа Ренці передбачала в тому числі ліквідацію однієї з палат італійського парламенту з метою покращення законотворчої діяльності.