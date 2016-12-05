Рада НБУ 21 грудня розгляне грошово-кредитну політику на 2017 рік

Правління Національного банку України представило раді регулятора пропозиції до Основних принципів грошово-кредитної політики на 2017 рік і середньострокову перспективу, які рада планує розглянути на своєму засіданні 21 грудня.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі НБУ.

Як зазначається у представленому проекті, середньострокова мета по інфляції встановлена на рівні 5%, в тому числі за підсумками 2017 року інфляція знизиться до 8%, 2018 року – до 6%, 2019 і надалі - 5%.

При цьому монетарна політика НБУ буде також спрямована і на виконання таких цілей, як нарощування та підтримка достатнього рівня міжнародних резервів, а також виконання інших критеріїв програми співпраці з Міжнародним валютним фондом.

Національний банк планує досягати цілей по інфляції в першу чергу шляхом зміни ключової процентної ставки грошово-кредитної політики, роль якої відіграватиме облікова ставка.

Серед основних принципів грошово-кредитної політики на 2017 рік і середньострокову перспективу регулятор виділив беззастережну пріоритетності досягнення та підтримки цінової стабільності, режим плаваючого обмінного курсу, перспективний характер прийняття рішень, прозорість діяльності та інституційна, фінансова та операційна незалежність Національного банку.

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Також повідомляється, що Нацбанк має намір залучити широкі кола експертного, банківського, бізнес та медіа спільноти, а також громадськості в цілому до обговорення Основних принципів.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк України з 28 жовтня шостий місяць поспіль знизив облікову ставку, встановивши її на рівні 14% річних.

Максимальна історичне значення облікової ставки НБУ на рівні 30% річних діяло з 4 березня до 28 серпня 2015 року.

Інфляція в Україні в жовтні 2016 року порівняно з вереснем зросла до 2,8%, до жовтня 2015 року - до 12,4%. З початку року, в січні-жовтні споживчі ціни в Україні зросли на 9,4%.

Національний банк націлений до 2020 року знизити рівень грошової бази до ВВП до 7,5% з 15,6% на кінець 2015 року. Обсяг грошової бази в Україні в січні-жовтні на 18,645 мільярда гривень, або на 5,5% - до 354,644 мільярда гривень.