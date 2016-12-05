ПриватБанк розпочав святковий розпродаж квитків до Львова

У грудні українці зможуть подорожувати до Львова всього за 100 гривень, якщо візьмуть участь у новій акції ПриватБанку та MasterCard. Купити акційний квиток можна за допомогою смартфону в мобільному банку Privat24, а оплатити – банківською карткою MasterCard.

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Щоб з'їздити до Львова за 100 гривень, потрібно запустити на своєму мобільному додаток Privat24 (доступний безкоштовно всім власникам Android- та iOS-девайсів), зайти в розділ "Квитки", вибрати станцію прибуття "Львів-Пасажирський" і знайти рейси з акційною вартістю квитка 100 гривень. Акційні квитки буде видно відразу ж під час покупки, під час вибору місця у вагоні.

ПриватБанк першим з українських банків почав продаж електронних квитків у 2014 році, зараз щодня через ПриватБанк українці купують понад 20 тисяч залізничних квитків.

Купити електронний квиток на поїзд, літак, автобус, футбольний матч, культурні заходи можна за декілька хвилин в Інтернет-банку Приват24, на спеціальному сайті bilet.pb.ua, через термінали самообслуговування та у відділеннях банку. Також у банку працює цілодобовий сервіс продажу проїзних документів за коротким мобільним номером 3700. Електронні залізничні квитки не потрібно обмінювати в касах на звичайні.