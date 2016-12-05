Нацбанк виявив в Києві 32 незаконних обмінних пункти

Національний банк України в ході перевірок пунктів обміну валют у жовтні виявив у Києві 32 незаконних пункта.

Як повідомляється на сайті регулятора, незаконні обмінники виявлені по вул. Р. Окіпної, Миропільської, Великій Васильківській, Гагаріна, на Оболонському проспекті, проспекті Палладіна, проспекті Петра Григоренка, вул. Ганни Ахматової, проспекті Перемоги, бул. Лесі Українки, вул. Андрія Малишка, проспекті Науки, Голосіївському проспекті, вул. Ізюмської, Академіка Заболотного, Братиславської, Декабристів, Дніпровській набережній, на проспекті Бажана та проспекті Злуки. Фото відповідних пунктів оприлюднено на сайті НБУ.

Як наголошується в повідомленні, Нацбанк не є органом, уповноваженим боротися з незаконними обмінними пунктами, оскільки це не входить до компетенції Міністерства внутрішніх справ, Служби безпеки та Державної фіскальної служби України, у зв'язку з чим регулятор поінформував про ці структури виявлених незаконних обмінниках.

Нацбанк підкреслив, що головною причиною розвитку даного ринку є 2%-ний збір в Пенсійний фонд з валютообмінних операцій. Оскільки нелегальні обмінні пункти не стягують з покупців такий збір, валюта в даних пунктах продається дешевше, ніж в офіційних. При цьому регулятор зазначив, що сподівається на скасування збору Верховною Радою України.

Також повідомляється, що з грудня Нацбанк буде регулярно інформувати про виявлених нелегальних обмінних пунктах на своєму офіційному сайті.

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Як повідомляв УНІАН, обов'язковий пенсійний збір з купівлі валюти в готівковій та безготівковій формах за ставкою 0,5% було введено для юридичних і фізичних осіб 2014 року Законом України "Про запобігання фінансової катастрофи та створення передумов для економічного зростання в Україні".

На початку 2015 року Законом України "Про внесення змін у Податковий кодекс України та деякі законодавчі акти України щодо податкової реформи" ставка збору була підвищена до 2%, при цьому юридичні особи та операції з купівлі безготівкової валюти були звільнені від сплати збору.

За оцінками експертів, існування збору провокує зростання тіньового валютного ринку, оборот якого вже досяг 1 мільярда доларів щомісяця, що створює додатковий девальваційний тиск на гривню і ускладнює механізм функціонування офіційного валютного ринку в країні.

У червні група депутатів зареєстрували у Верховній Раді законопроект, що пропонує скасувати сплату пенсійного збору з купівлі готівкової валюти фізичними особами та паспортизацію валютообмінних операцій (№4741).