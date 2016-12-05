Місцеві бюджети з початку року виконані більш ніж на 100% - Гройсман

Місцеві бюджети в Україні за 11 місяців поточного року виконано більш ніж на 100%, а додатковий ресурс, залучений в регіони в результаті процесу децентралізації, перевищує 40 мільярдів гривень.

Про це сказав прем'єр-міністр України Володимир Гройсман, відкриваючи перший Міжнародний конгрес мерів.

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"За 11 місяців понад 100% виконання планів по місцевим бюджетам, - сказав голова уряду. - Додатковий ресурс - 44 мільярди гривень. Це реальні інвестиції, які ми можемо направляти на всі сфери життя і модернізувати наші міста".

Раніше Гройсман підкреслив, що процес децентралізації буде продовжений і в 2017 році. Проте разом із зростанням можливостей зросте і відповідальність місцевої влади, в першу чергу перед громадськістю.