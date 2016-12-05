Гривня знову опустилася нижче 26 за долар
13:21, 05 грудня 2016Фінанси
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Котирування гривні на міжбанку до середини торгів встановилися на рівні 26,08/26,13 грн/дол.
Ілюстрація REUTERS
У понеділок, 5 грудня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку на середину торгів встановилися на рівні 26,08/26,13 грн/дол., повідомив УНІАН дилер комерційного банку.
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За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні до євро встановилося на рівні 27,7856/27,8362 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,4007/0,4019 грн/рубль.
За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку на 13:00 встановився на рівні 26,1345 грн/дол., учасники ринку на цю годину уклали 236 угод на суму 131,9 млн дол.
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