Нацбанк для підтримки гривні вийде на ринок з продажем доларів

Національний банк України сьогодні, 5 грудня, проведе валютний аукціон з продажу іноземної валюти за гривні об'ємом до 30 млн дол.

Читайте такожНацбанк виявив в Києві 32 незаконних обмінних пункти

Згідно з даними на сайті регулятора, останній раз Нацбанк проводив аукціон з продажу валюти більше двох тижнів тому, 16 листопада, після чого провів 4 аукціону з купівлі валюти.

Згідно з анонсом сьогоднішнього аукціону, заявки банків для участі в торгах приймаються до 12:30.

Довідка УНІАН. Котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку сьогодні, 5 грудня, до 11:00 встановилися на рівні 26,05/26,15 грн/дол.

Середньозважений курс на міжбанку, за даними НБУ, до цього часу встановився на рівні 26,05 грн/дол.