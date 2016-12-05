Ліквідацію банку "Золоті ворота" продовжили ще на рік

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб, як і рік тому, продовжив ліквідацію банку «Золоті ворота» на 1 рік – до 4 грудня 2017 року включно.

Читайте такожЛіквідацію банку сина Януковича продовжили до 2020 року

Як повідомляється на сайті фонду, ліквідатором банку на цей період залишається Валерій Єрмак.

Як повідомляв УНІАН, Нацбанк прийняв рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку «Золоті ворота» в грудні 2014 року.

Банк «Золоті ворота» працював на ринку України з 1993 року і входив до групи невеликих фінустанов за обсягом активів.

За інформацією НБУ, основними власниками банку були Яків Кузнєцов, Вадим Вишневський і Євген Черняк.