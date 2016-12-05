На підтримку гривні: НБУ продав банкам більше 3 мільйонів доларів
17:07, 05 грудня 2016Фінанси
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Загальний обсяг прийнятих заявок на участь у торгах становив 14,9 млн дол., а середньозважений курс аукціону – 26,0897 грн/дол.
Нацбанк продавав долари за курсом 26,09 грн/дол. / Фото УНІАН
Національний банк України на валютному аукціоні сьогодні, 5 грудня, продав банкам 3,3 млн дол.
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Як повідомляється на сайті НБУ, загальний обсяг прийнятих заявок на участь у торгах становив 14,9 млн дол., а середньозважений курс аукціону – 26,0897 грн/дол.
За даними НБУ, середньозважений курс гривні на міжбанку до 13:00 встановився на рівні 26,1345 грн/дол., учасники ринку уклали 236 угод на суму 131,9 млн дол.
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