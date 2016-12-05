Кількість легально працюючих в Україні зросла – Служба занятості

«З початку року кількість людей, що працюють легально в Україні збільшилась на понад 200 тис. чоловік. Ситуація із нелегальними трудовими відносинами в Україні дещо покращилась, проте досі залишається актуальною. Відсутність належно оформлених трудових відносин із найманими працівниками стимулює розвиток тіньової економіки, забирає у працівників можливість у повному обсязі отримувати державні послуги та загрожує роботодавцям великими штрафами», - таку спільну позицію висловили сьогодні заступник Голови Державної служби зайнятості (Центрального апарату) Сергій Кравченко та Голова Державної служби України з питань праці Роман Чернега.

З початку року спостерігається позитивна тенденція щодо поступового зростання кількості застрахованих осіб. У вересні 2016 року кількість застрахованих осіб, за яких сплачується єдиний соціальний внесок, зросла на 206 тис. осіб та становила 10,6 млн. осіб. Зростання відбулося у 7 регіонах, найбільше – у Запорізькій обл. (122,2%), Львівській обл. (118,3%), м. Києві (114,9%) та Харківській обл. (114,4%)”, - пояснив журналістам С. Кравченко.

«Якщо працівник працює нелегально, він позбавлений права на соціальне забезпечення у разі тимчасової втрати працездатності, нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання. У подальшому такий працівник втрачає велику частку пенсії. Він не має гарантій щодо збереження роботи, може бути звільнений у будь-який момент без попередження і вихідної допомоги. Крім того, відсутність страхових внесків не дасть такому працівнику змоги отримувати державну допомогу у разі втрати роботи» - зауважив Роман Чернега. За його словами, 1 січня 2015 року роботодавець має виконати дві обов’язкові умови при допуску працівника до роботи: видати наказ чи розпорядження про укладання трудового договору та повідомити Державну фіскальну службу про прийняття на роботу найманого працівника.



Заступник Голови ДСЗ наголосив, що за 10 місяців 2016 року за допомогою у підборі працівників на офіційне працевлаштування звернулось понад 152 тисячі роботодавців. Це на 7 тисяч більше, ніж за відповідний період минулого року, що свідчить про нарощування авторитету та зростання довіри до структури, а також те, що все більше роботодавців починають оформлювати трудові відносини в рамках правового поля. За сприяння служби занятості роботу отримали 655,3 тис. осіб, що на 24 тис. осіб більше, ніж у відповідному періоді минулого року. При цьому 258 тис. осіб (або майже 40%) працевлаштувалися у пошуковий̆ період до набуття статусу безробітного, що на чверть більше ніж у відповідному періоді минулого року, - повідомили сьогодні в Державній Службі зайнятості. У разі якщо інспектор праці під час перевірки встановлює факт невиконання роботодавцем зазначених умов, йому доведеться застосувати санкції. Відповідно до законодавства штраф за неналежне оформлення трудових відносин може сягати тридцятикратного розміру мінімальної заробітної плати, а це з 1 грудня 2016 року – 48 000 грн. Такі штрафи передбачені статтею 265 КЗпП України за кожного працівника, щодо якого скоєно порушення в разі: допуску людини до роботи без оформлення трудового договору (контракту), оформлення працівника на неповний робочий час у разі фактичного виконання роботи повний робочий час, установлений на підприємстві, а також виплати заробітної плати без нарахування та сплати єдиного соціального внеску (ЄСВ). Згідно з частиною третьою статті 41 КУпАП (фактичний допуск працівника до роботи без оформлення трудового договору), передбачається санкції до 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, - а це 17000 гривень. Якщо ж протягом року порушення повторюється, сума може сягнути 34 тисяч гривень. С. Кравченко також підкреслив, що окрім гідної пенсії, лікарняних та оплачуваної відпустки, працівники, що оформлені неофіційно втрачають можливість отримувати послуги служби зайнятості у повному обсязі. А це окрім виплати допомоги по безробіттю, перенавчанню на затребувану спеціальність є і допомога на відкриття власної справи.